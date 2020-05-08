Во Львове с 11 мая не откроют салоны красоты

Во Львове с 11 мая карантин ослабят лишь частично, ведь за последние сутки на Львовщине зафиксировали 65 новых случаев болезни COVID-19, а это наибольший результат на 8 мая по Украине. Следовательно, салоны красоты и парикмахерские будут закрыты в ближайшее время.

Однако заработают летние террасы кафе и откроются парки и скверы. Об этом в комментарии 24 каналу заявил мэр Львова Андрей Садовый.

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По его словам, увеличение количества тестирований автоматически повлияло на большее количество положительных результатов на COVID-19. По мнению Садового, такая ситуация должна быть по всей Украине, если бы достаточно много людей было протестировано.

Мэр Львова отметил, что они не планируют достаточно сильно ослаблять карантин, но конечное решение будет готово после собрания комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое состоится 8 мая.

Единственное на что мы пойдем – мы поддержим позицию которая была в правительственном решении, чтобы позволить посещать парки и скверы – конечно, с защитой. Мы не готовы открывать магазины одежды, парикмахерские, салоны красоты. Мы готовы пойти вперед относительно книжных магазинов, небольших строительных магазинов. С 11 мая дадим возможность работать летним кафе и ресторанам, но внутри заведения – нет,

– объяснил Садовый.

Он добавил, что сейчас Львов не открывает музеи и другие подобные учреждения. Однако, во всех открытых магазинах должно быть максимальное проветривание, измерение температуры и слежения за измерением соцдистанції.

Что касается рынков, то Садовый подчеркнул: все, что работает на свежем воздухе – может работать при соблюдении четких правил.

"Рынки у нас работают под достаточно жестким контролем и полиции, и райадминистрации", – отметил мэр Львова.

Что будет работать с 11 мая / Инфографика 24 канала

Что известно о COVID-19 в Львове

• По состоянию на 8 мая во Львове и на Львовщине подтверждено 660 случаев инфицирования коронавирусом,

• из них 18 – летальные,

• 138 пациентов выздоровели.

Смотрите видеокомментарий Андрея Садового относительно ситуации с COVID-19 во Львове: