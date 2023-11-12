Резня во время прогулки: во Львове произошел конфликт между хозяевами собак

Во Львове 11 ноября произошел инцидент. Так, в городе разразился конфликт между двумя мужчинами, которые выгуливали собак.

В частности, один из мужчин нанес два удара ножом львовянину из-за того, что у его собаки не было намордника. Нападающего уже задержали правоохранители.

Смотрите также Конфликт между работниками ТЦК и гражданскими во Львове: чиновников установили и накажут

Что известно об инциденте

В сети распространили видео, на котором видно, как сцепились два хозяина собак. В частности, очевидцы рассказали, что к львовянину подошел мужчина и стал предъявлять претензии, что его собака гуляла без намордника.

В итоге эта перепалка переросла в драку. А потом мужчина достал нож и ударил им сначала собаку, а потом и самого львовянина.

Во Львове произошла резня между двумя владельцами собак: смотрите видео

Львовянин утверждал, что его ударили ножом несколько раз и пытался догнать нападающего, но он ушел с места событий. В итоге в полиции Львовской области уточнили, что нападавшего удалось задержать.

Львовянин утверждал, что его несколько раз ударили ножом: смотрите видео

Правоохранители рассказали, что на улице Владимира Великого между двумя львовянами 70 и 42 лет возникла ссора во время выгула собак. Это произошло около 16 часов 50 минут.

Спор перерос в конфликт, во время которого старший из участников нанес младшему два удара ножом в участок груди и живота, причинив тяжкие повреждения,

– говорится в сообщении полиции.

Правоохранители уже открыли уголовное производство по статье об умышленном тяжком телесном повреждении. Когда вину мужчины докажут в суде, ему может грозить от пяти до восьми лет лишения свободы.

В заключение правоохранители подчеркнули, что досудебное расследование еще продолжается. Однако уже вскоре суд изберет задержанному меру пресечения.

Недавно резня произошла в Киеве