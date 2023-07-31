В центре Львова ночью полностью обрушился балкон
Источник:Львовский городской совет
В ночь на 31 июля во Львове произошел обвал балкона. Это произошло на улице Джерельной, 43.
Балкон обрушился в 2:45 ночи. Соответствующий участок уже огородили.
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В центре Львова полностью обрушился балкон
Как рассказали в горсовете, на улице Джерельной, 43 произошел обвал балкона. К счастью, никто из людей не пострадал.
Специалисты обследуют дом, где произошел обвал. Отмечается, что дом находится в сособственности управляющей компании и жильцов. Сама квартира – много лет как приватизированная, поэтому является собственностью конкретных хозяев.
В Шевченковской районной администрации уточнили, что участок, где произошел обвал, огородили и начали забирать элементы балкона. После этого специалисты обследуют весь дом.
Обвал балкона во Львове / фото городского совета
Другие подобные случаи
- Напомним, ранее в Киеве на припаркованный автомобиль упал балкон. Как стало известно, кусок балкона упал на автомобиль Hyundai, который стоял возле жилого дома. Удар был такой силы, что разбилось заднее стекло в авто и погнулся потолок.
- Также в Киеве обрушился балкон на Татарке – Половецкая, 14. От аварии пострадали еще два балкона, расположенных на низших этажах. В управляющей компании всю вину за инцидент возложили на владельца квартиры.
- Во Львове на улице Шевченко, 4а, в результате падение фрагмента балкона была травмирована 18-летняя девушка. Пострадавшую доставили в коммунальную городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.