Софийка поправляется и уже понемногу разговаривает. Сами врачи называют эту историю чудом, рассказала советница – уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.

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Маленькая Софийка перенесла сверхсложную операцию

Дарья Герасимчук рассказала, что обломок кассетного снаряда захватчиков прошел сквозь мозг Софийки. В течение двух дней девочка была в коме.

Позже команда нейрохирургов Львовского UNBROKEN Ukraine провела ребенку сверхсложную операцию. Обломок изъяли, а дефект закрыли титановой пластиной.

Софийка уже понемногу разговаривает и возобновляет тренировки, чтобы как можно быстрее воплотить свою мечту — выступить на большой сцене,

– подчеркнула Дарья Герасимчук.

Желаем маленькой Софийке как можно скорее выздороветь и с нетерпением ждем осуществления ее мечты.

Что известно об истории маленькой Софийки