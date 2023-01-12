Софийка поправляется и уже понемногу разговаривает. Сами врачи называют эту историю чудом, рассказала советница – уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.
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Маленькая Софийка перенесла сверхсложную операцию
Дарья Герасимчук рассказала, что обломок кассетного снаряда захватчиков прошел сквозь мозг Софийки. В течение двух дней девочка была в коме.
Позже команда нейрохирургов Львовского UNBROKEN Ukraine провела ребенку сверхсложную операцию. Обломок изъяли, а дефект закрыли титановой пластиной.
Софийка уже понемногу разговаривает и возобновляет тренировки, чтобы как можно быстрее воплотить свою мечту — выступить на большой сцене,
– подчеркнула Дарья Герасимчук.
Что известно об истории маленькой Софийки
- Ранее во Львовском городском совете сообщали, что Софийка вместе с мамой попали под российские обстрелы 4 апреля в Николаеве. Обломок от кассетного снаряда прошел более 11 сантиметров через весь мозг девочки от лобного участка до затылка.
- В течение двух дней девочка находилась в коме. Все время ее мама Нина молила Бога только об одном – чтобы дочь выжила и не потеряла воспоминаний о ней. К счастью, Софийка очнулась и произнесла: "Мамочка!".
- Далее девочку эвакуировали во Львов, в Национальный реабилитационный центр "Несокрушимые" на базе Первого медобъединения Львова. Девочку ждет длительная реабилитация.