Софійка одужує та вже потроху розмовляє. Самі лікарі називають цю всторію дивом, розповіла радниця – уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук.

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Маленька Софійка перенесла надскладну операцію

Дар'я Герасимчук розповіла, що уламок касетного снаряду загарбників пройшов крізь мозок Софійки. Упродовж двох днів дівчинка була в комі.

Пізніше команда нейрохірургів Львівського UNBROKEN Ukraine провела дитині надскладну операцію. Уламок вилучили, а дефект закрили титановою пластиною.

Наразі Софійка вже потроху розмовляє і відновлює тренування, аби якнайшвидше втілити свою найбільшу мрію — виступити на великій сцені,

– підкреслила Дар'я Герасимчук.

Бажаємо маленькій Софійці якомога швидшого одужання і з нетерпінням чекаємо здійснення її мрії.

Що відомо про історію маленької Софійки