Во Львове и Харькове воздушная тревога: всем в укрытие

5 марта 2022 , 21:10
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Во Львове и Харькове раздаются тревожные сирены. Всем местным жителям нужно немедленно перейти в укрытие.

В 20:00 5 марта во Львове начали раздаваться тревожные сирены. На минуту позже они прозвучали в Харькове.

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Сохраняйте спокойствие и организованно перейдите в укрытие.

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Автор: Анастасія Кушпіт