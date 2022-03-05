Во Львове и Харькове воздушная тревога: всем в укрытие

В 20:00 5 марта во Львове начали раздаваться тревожные сирены. На минуту позже они прозвучали в Харькове.

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