Во Львове и Харькове воздушная тревога: всем в укрытие
5 марта 2022 , 21:10Читати новину українською
Во Львове и Харькове раздаются тревожные сирены. Всем местным жителям нужно немедленно перейти в укрытие.
В 20:00 5 марта во Львове начали раздаваться тревожные сирены. На минуту позже они прозвучали в Харькове.
К теме Бои под Николаевом: все вражеские залпы "Смерчей" по ВСУ – мимо, у оккупантов – огромные потери
Сохраняйте спокойствие и организованно перейдите в укрытие.
Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!