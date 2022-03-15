В большинстве областей Украины – воздушная тревога
15 марта 2022 , 18:21Читати новину українською
По состоянию на 18:20, 15 марта в большинстве областей Украины раздается воздушная тревога. Людей призывали немедленно уходить в укрытие гражданской защиты.
Находиться там необходимо, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги, сообщает 24 канал. Пренебрегать этим правилом – запрещено. Оно спасает жизнь.
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Воздушная тревога звучит на Черкасщине, Тернопольщине, Львовщине, Киевщине, Ровенщине, Волыни, Тернопольщине и Прикарпатье.
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