Во Львове якобы "скрутили" мужчину в магазине: в полиции объяснили, что произошло на самом деле

Сетью начали распространяться кадры, на которых мужчину якобы "скрутили" военные вместе с правоохранителями. На самом деле его задержали, потому что он мог навредить себе и другим.

Как утверждали в сети, инцидент произошел в одном из супермаркетов во Львове по улице Шпитальной. Под видео распространялись комментарии, мол, так будто бы "мобилизуют", впрочем, эта информация не соответствует действительности.

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В полиции рассказали детали инцидента

В полиции сообщили, что конфликтная ситуация возникла на улице госпитальной. К правоохранителям обратился мужчина в военной форме и сообщил, что другой мужчина, проживающий в гостинице по улице Котлярской, вел себя агрессивно. По словам свидетелей, он оскорблял администратора гостиницы, повредил стены номера, нецензурно выражался и, вероятно, был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину вывели на улицу и пытались унять, но конфликт продолжался.

Именно в этот момент рядом оказались патрульные. Впрочем, мужчина не реагировал на правоохранителей и вел себя неадекватно.

Уже в присутствии патрульных мужчина продолжал вести себя неадекватно, обижал присутствующих, мог повредить себе и другим лицам. Поэтому, согласно ЗУ "О Национальной полиции", патрульные приняли решение применить физическую силу для задержания нарушителя,

– отметили в полиции.

Полиция задержала мужчину: смотрите видео

Мужчину задержали и доставили в управление полиции. Также вызвали скорую, чтобы специалисты оказали ему помощь. Как стало известно после проверки, мужчина – солдат одной из воинских частей.

В полиции добавили, что военнослужащие, помогавшие экипажу полиции, никакого отношения к ТЦК не имеют.

Учитывая это, просим не распространять непроверенную информацию и не извращать истинные обстоятельства этого события,

– обратились правоохранители к украинцам.

В Закарпатье оздоровительный комплекс пожаловался на ТЦК

В оздоровительном комплексе "Термальные воды Косино" на Закарпатье, пожаловались на представителей ТЦК и полицию, проведшую рейд. Администрация заведения заявила, что всех посетителей выгнали на улицу, а двух сотрудников комплекса – якобы вывезли в неизвестном направлении. Администрация пожаловалась в полицию, СБУ и ГБР по статьям о превышении служебных полномочий, нанесении телесных повреждений и похищении людей.

На следующий день в САП сообщили, что во время рейда задержали 2 уклоняющих, которые скрывались от мобилизации Известно, что военнообязанных направили на военно-врачебную комиссию, которую они успешно прошли. Медики сочли их пригодными к военной службе. Мужчины отказались от призыва.