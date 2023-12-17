Як стверджували у мережі, інцидент стався в одному з супермаркетів у Львові на вулиці Шпитальній. Під відео ширилися коментарі, мовляв, так буцімто "мобілізують", втім ця інформація не відповідає дійсності.

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У поліції розповіли деталі інциденту

У поліції повідомили, що конфліктна ситуація виникла на вулиці шпитальній. До правоохоронців звернувся чоловік у військовій формі та повідомив, що інший чоловік, що проживає у готелі на вулиці Котлярській, поводився агресивно. За словами свідків, він ображав адміністратора готелю, пошкодив стіни номера, нецензурно лаявся і, ймовірно, був у стані алкогольного сп'яніння. Чоловіка вивели на вулицю й намагалися вгамувати, але конфлікт продовжувався.

Саме у цю мить поруч опинилися патрульні. Втім, чоловік не реагував на правоохоронців й далі поводився неадекватно.

Вже у присутності патрульних чоловік продовжував поводитися неадекватно, ображав присутніх, міг зашкодити собі та іншим особам. Тому, згідно ЗУ "Про Національну поліцію", патрульні прийняли рішення застосувати фізичну силу для затримання порушника,

– наголосили у поліції.

Поліція затримала чоловіка: дивіться відео

Чоловіка затримали та доставили в управління поліції. Також викликали швидку, аби спеціалісти надали йому допомогу. Як стало відомо після перевірки, чоловік – солдат однієї з військових частин.

У поліції додали, що військовослужбовці, що допомагали екіпажу поліції, ніякого відношення до ТЦК не мають.

Враховуючи це, просимо не розповсюджувати неперевірену інформацію та не перекручувати справжні обставини цієї події,

– звернулися правоохоронці до українців.

На Закарпатті оздоровчий комплекс поскаржився на ТЦК

В оздоровчому комплексі "Термальні води Косино", що на Закарпатті, поскаржилися на представників ТЦК та поліцію, які провели рейд. Адміністрація закладу заявила, що усіх відвідувачів вигнали на вулицю, а двох співробітників комплексу – нібито вивезли у невідомому напрямку. Адміністрація поскаржилася до поліції, СБУ та ДБР за статтями про перевищення службових повноважень, нанесення тілесних ушкоджень та викрадення людей.

Наступного дня у САП повідомили, що під час рейду затримали 2 ухилянтів, які переховувалися від мобілізації. Відомо, що військовозобов'язаних направили на військово-лікарську комісію, яку вони успішно пройшли. Медики визнали їх придатними до військової служби. Чоловіки відмовились від призову.