Поліція буде розслідувати інцидент у Миколаєві, де людям не відкрили двері міськради під час тривоги. Як це сталося – читайте на 24 Каналі.

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Чому в Миколаєві людей не пустили в укриття

16 грудня в місті відбувалася акція "Гроші на ЗСУ". По всій Україні регулярно проходить низка мітингів, учасники яких закликають владу виділяти більше грошей на Сили оборони, а різноманітні ремонти облишити до перемоги.

Під час акції пролунав сигнал повітряної тривоги. Мітингарі попросилися впустити їх у міську раду. Та двері були зачинені.

На відео, оприлюдненому миколаївським виданням "Новини N", чути, що учасники акції питають одне одного, чи є хтось у приміщенні міськради. Потім доходять висновку, що в будь-якому випадку там має бути охорона. Але на наполегливий стукіт у двері людям ніхто не відкрив.

Учасниці акції пояснили, що таблички з написом "Укриття" вказували саме на будівлю міської ради. Але двері відчинили тільки по завершенню тривоги – щоб повідомити, що загроза минула. Людям не пояснили, чому їм не дали змоги сховатися.

Навіщо тоді тут табличка про укриття, якщо для простих смертних воно не доступне?

– обурилася вона.

Як версію, люди висунули наявність прапорів і табличок в учасників акції, але запевнили: вони не збиралися там мітингувати.

Якою була реакція поліції

Там повідомили, що за фактом залишення громадян у небезпеці під час повітряної тривоги розпочали розслідування за статтею "Залишення в небезпеці". Її санкція передбачає до двох років позбавлення волі.

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