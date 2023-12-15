Начальник КМВА Сергій Попко обурений ситуацією і обіцяє вжити заходів, навіть непопулярних. Міністр освіти Оксен Лісовий назвав ситуацію неприпустимою. Детальніше про реакцію посадовців розкаже 24 Канал.
Дивіться також Ракетна атака на Київ: у столиці дітей не пустили до укриття, бо вони були із собакою
Дітей у Києві не пустили в укриття: як відреагувала влада
Сергій Попко розповів деталі ситуації. За його словами, в Святошинському районі Києва 11-річну дівчинку та 12-річного хлопчика не пустили в укриття в школі, в якій вони і навчаються. Охоронець мотивував це тим, що діти були із собакою.
Як начальник військової адміністрації Києва, я буду тримати цю справу на особистому контролі. І тут важливо не лише знайти винних, але й з'ясувати головне – чому виник такий прецедент?! Чим керувалась дана посадова особа?!
– написав він.
Попко звернувся до керівників, відповідальних за укриття, просячи провести внутрішню перевірку і роз'яснювальну роботу з персоналом, який відповідає за допуск людей.
Начальник КМВА підкреслив, що безпека під час повітряної тривоги дуже важлива, а кияни мають почуватися захищеними себе в рідному місті.
"Всі мають розуміти і виконувати безапеляційне правило – усі укриття мають бути відчинені під час тривоги і доступні для усіх мешканців Києва без винятку! Це питання життя! Помилок вам ніхто не пробачить! Та й ви собі не пробачите", – наголосив він.
Також пообіцяв ужити всіх заходів, навіть непопулярних, щоб такі кричущі випадки не повторилися.
Думка Оксена Лісового щодо недопущення дітей у Святошинському районі в укриття
Міністр також акцентував на важливості збереження життів і тому, що не можна нехтувати небезпекою під час тривоги. Він закликав звертати увагу на повітряні тривоги, берегти себе та близьких і залишатися людьми.
Будь ласка, якщо ви не знаєте, як діяти в якійсь ситуації, у вас немає чіткої інструкції і ви розмірковуєте над тим, пускати чи не пускати людину до сховища, – керуйтеся людяністю та загальнолюдськими цінностями,
– висловився він.
У Києві дітей не пустили в укриття: що відомо
- Це сталося близько 16:20. Діти відмовилися залишати песика на вулиці та повідомили мамі, яка згодом приїхала до школи розбиратися.
- Директорка виправдала дії охоронця, мовляв, він вчинив правильно, адже інші школярі можуть мати алергію на собак.
- ЗМІ згодом повідомили, що Богдан і Олександра є дітьми Юрія Овчиннікова. Це воїн ССО "Азов", який торік загинув у Запорізькій області.
- Через цей випадок порушили справу. Святошинська окружна прокуратура веде досудове розслідування за фактом завідомого залишення без допомоги дітей.
- Сергій Попко повідомив, що у Києві було 5 повітряних тривог за день, а тривали вони майже 5 годин. Одну ракету над містом збили. Те, що від уламків ніхто не постраждав, – лише щасливий збіг обставин.