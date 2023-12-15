Кричучий випадок трапився в одній зі шкіл у Святошинському районі Києва. Там двоє дітей не змогли сховатися у безпечне місце, поки росіяни атакували Україну ракетами.

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Все через собаку

Київська міська прокуратура вже взялася за вивчення цього інциденту. Вона розпочала розслідування за фактом завідомого залишення без допомоги дітей, які перебували в небезпечному для життя стані.

Наразі слідству вдалося з'ясувати, що 14 грудня приблизно о 16:20 під час повітряної тривоги, оголошеної через ракетну атаку по столиці, 11-річна дівчинка та 12-річний хлопчик намагалися потрапити до укриття в одній зі шкіл. Втім охоронець, побачивши, що діти були із собакою, не пустив їх до укриття.

Як повідомляють ЗМІ, хлопчик і дівчинка відмовилися залишати песика на вулиці. Діти розповіли про цю ситуацію своїй мамі. Жінка приїхала розбиратися до школи. Директорка навчального закладу пояснила, що охоронець не міг вчинити інакше, бо в інших школярів могла бути алергія на собак.

Довідка: За даними ЗМІ, дітей звати Богдан і Олександра. Минулого року їхній батько Юрій Овчинніков загинув у Запорізькій області у складі ССО "Азов".

У Києві через зачинене укриття загинули люди

У червні 2023 року Росія завдала ракетного удару по Києву. Від падіння уламків ракети тоді загинули 3 людини: 33-річна жінка, 34-річна матір та її 9-річна донька.

Виявилося, що після того, як пролунав сигнал повітряної тривоги вони не змогли потрапити до укриття місцевої поліклініки у Деснянському районі. Укриття було зачинене. За словами очевидців, охоронець зачинився всередині і до того ж перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Після цього трагічного інциденту прокуратура розпочала розслідування, а міська влада провела перевірку укриттів на їх придатність до використання.