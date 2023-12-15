Начальник КГВА Сергей Попко возмущен ситуацией и обещает принять меры, даже непопулярные. Министр образования Оксен Лисовый назвал ситуацию недопустимой. Подробнее о реакции чиновников расскажет 24 Канал.

Смотрите также Ракетная атака на Киев: в столице детей не пустили в укрытие, потому что они были с собакой

Детей в Киеве не пустили в укрытие: как отреагировали власти

Сергей Попко рассказал детали ситуации. По его словам, в Святошинском районе Киева 11-летнюю девочку и 12-летнего мальчика не пустили в укрытие в школе, в которой они и учатся. Охранник мотивировал это тем, что дети были с собакой.

Как начальник военной администрации Киева я буду держать это дело на личном контроле. И здесь важно не только найти виновных, но и выяснить главное – почему возник такой прецедент? Чем руководствовалось данное должностное лицо?

– написал он.

Попко обратился к руководителям, ответственным за укрытие, прося провести внутреннюю проверку и разъяснительную работу с персоналом, отвечающий за допуск людей.

Начальник КГВА подчеркнул, что безопасность во время воздушной тревоги очень важна, а киевляне должны чувствовать себя защищенными в родном городе.

"Все должны понимать и выполнять безапелляционное правило – все укрытия должны быть открыты во время тревоги и доступны всем жителям Киева без исключения! Это вопрос жизни! Ошибок вам никто не простит! Да и вы себе не простите", – подчеркнул он.

Также пообещал принять все меры, даже непопулярные, чтобы такие вопиющие случаи не повторились.

Мнение Оксена Лисового относительно недопущения детей в Святошинском районе в укрытие

Министр также акцентировал внимание на важности сохранения жизней и потому, что нельзя пренебрегать опасностью во время тревоги. Он призвал обращать внимание на воздушные тревоги, беречь себя и близких и оставаться людьми.

Пожалуйста, если вы не знаете, как действовать в какой-то ситуации, у вас нет четкой инструкции и вы размышляете над тем, пускать или не пускать человека в хранилище – руководствуйтесь человечностью и общечеловеческими ценностями,

– высказался он.

В Киеве детей не пустили в укрытие: что известно