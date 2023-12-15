Охоронець пояснив, що дітям не можна в укриття, бо вони з песиком. Водночас у той день росіяни гатили по Києву ракетами, одну з яких збили.

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Чому не пустили в укриття з собакою: говорять діти

Саша Овчиннікова сказала, що її брат Богдан тримав на руках собачку, коли вони хотіли зайти в укриття. Це і стало підставою не пустити дітей до сховища. В дівчинки боліло серце через цей інцидент.

Діти пішли до іншого будинку навпроти, де теж було укриття. Коли вже спускалися сходами, стався вибух.

Любов Овчиннікова, мама дітей, говорить, що син і донька завжди телефонують, коли йдуть до укриття.

Донька дзвонить та плаче, бо собаку не могли залишити на вулиці. В нас собака маленька та ніколи не лишалася сама. Для неї це теж був би стрес,

– скаржиться жінка.



Собачка породи мальтіпу, помісь мальтеза і пуделя, через яку дітей не пустили в укриття / Фото "Суспільне"

Позиція директора школи

Олександр Полторацький запевняє, що якби охоронець покликав його, то для дітей знайшли би місце. Водночас він не сказав, чи це місце було би в укритті, бо посилається на наказ МВС про те, що в укриття не можна з домашніми тваринами.

Також він повідомив, що охоронець – із Муніципальної охорони. Він не є працівником школи.

Зверніть увагу! У наказі МВС №579 від 2018 року в пункті "Порядок заповнення фонду захисних споруд і перебування в ньому" ідеться: "Населення, яке підлягає укриттю, прибуває до споруд фонду захисних споруд із засобами індивідуального захисту, дводобовим запасом продуктів у поліетиленовій упаковці (якщо їх закладення не передбачено в таких спорудах), а також найбільш необхідними речами. Забороняється приносити до споруд легкозаймисті речовини або речовини, що мають сильний запах, а також громіздкі речі, приводити тварин". Проте всі кияни пам'ятають лютневі ночі, проведені у метро на чемоданах разом із котами, собаками, хом'ячками та іншими тваринками.

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