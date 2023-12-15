Охоронець пояснив, що дітям не можна в укриття, бо вони з песиком. Водночас у той день росіяни гатили по Києву ракетами, одну з яких збили.
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Чому не пустили в укриття з собакою: говорять діти
Саша Овчиннікова сказала, що її брат Богдан тримав на руках собачку, коли вони хотіли зайти в укриття. Це і стало підставою не пустити дітей до сховища. В дівчинки боліло серце через цей інцидент.
Діти пішли до іншого будинку навпроти, де теж було укриття. Коли вже спускалися сходами, стався вибух.
Любов Овчиннікова, мама дітей, говорить, що син і донька завжди телефонують, коли йдуть до укриття.
Донька дзвонить та плаче, бо собаку не могли залишити на вулиці. В нас собака маленька та ніколи не лишалася сама. Для неї це теж був би стрес,
– скаржиться жінка.
Собачка породи мальтіпу, помісь мальтеза і пуделя, через яку дітей не пустили в укриття / Фото "Суспільне"
Позиція директора школи
Олександр Полторацький запевняє, що якби охоронець покликав його, то для дітей знайшли би місце. Водночас він не сказав, чи це місце було би в укритті, бо посилається на наказ МВС про те, що в укриття не можна з домашніми тваринами.
Також він повідомив, що охоронець – із Муніципальної охорони. Він не є працівником школи.
У КМВА засудили дії охоронця, Лісовий просить бути людяними
- Начальник КМВА Сергій Попко різко висловився стосовно інциденту та пообіцяв вжити навіть непопулярних заходів, щоб таке не повторилося. За його словами, всі кияни мають почуватися в столиці безпечно. Він попросив провести перевірку та роз'яснювальну роботу.
- Оксен Лісовий закликає усіх, від кого залежить пропуск людей до укриттів, бути милосердними. Він пропонує виявляти людяність у тих ситуаціях, щодо яких немає чітких інструкцій і є сумніви.