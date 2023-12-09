Раніше комплекс скаржився на те, що працівники ТЦК увірвалися до них серед білого дня. За словами керівництва, військові вивезли у невідомому напрямку кількох робітників центру.
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Наслідки рейду ТЦК
Речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко повідомила, що під час рейду у комплекс "Термальні води Косино" працівники ТЦК затримали двох чоловіків. Причиною таких мобілізаційних заходів є порушення вимог законодавства про перебування на військовому обліку під час воєнного стану.
Юлія Шевченко зазначила, цих військовозобов'язаних направили на військово-лікарську комісію, яку вони успішно пройшли. Медики визнали їх придатними до військової служби. Чоловіки відмовились від призову.
Зі свого боку, службовці ТЦК скерували щодо двох чоловіків відомості у правоохоронні органи за ухилення від проходження військової служби.
Повістки у розважальних закладах
- По Україні прокотилася низка гучних рейдів працівників військоматів по розважальним та оздоровчим закладом. Серія почалася візитом військових у спортзал в Ужгороді 5 грудня. Чоловікам, які займались спортом, та тренерам виписали повістки з вимогою прийти у військкомати для уточнення даних.
- У ТЦК наголосили, що чоловіки призовного віку, які свідомо уникають військової служби та займаються у спортивних залах або розважаються у відпочинкових комплексах, не є привілейованими порівняно з військовослужбовцями ЗСУ, які у непростих умовах тримають оборону.
- Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що держава готує нову програму щодо мобілізації. Він запевнив, що мобілізація буде складною, але необхідною.