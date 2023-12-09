Раніше комплекс скаржився на те, що працівники ТЦК увірвалися до них серед білого дня. За словами керівництва, військові вивезли у невідомому напрямку кількох робітників центру.

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Наслідки рейду ТЦК

Речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко повідомила, що під час рейду у комплекс "Термальні води Косино" працівники ТЦК затримали двох чоловіків. Причиною таких мобілізаційних заходів є порушення вимог законодавства про перебування на військовому обліку під час воєнного стану.

Юлія Шевченко зазначила, цих військовозобов'язаних направили на військово-лікарську комісію, яку вони успішно пройшли. Медики визнали їх придатними до військової служби. Чоловіки відмовились від призову.

Зі свого боку, службовці ТЦК скерували щодо двох чоловіків відомості у правоохоронні органи за ухилення від проходження військової служби.

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