В конце марта во Львове и Киеве неожиданно началась метель: сказочные кадры

Погода любит удивлять украинцев своими переменами. Не успели люди насладиться весенним теплом и солнцем, как внезапно выпал снег.

Утром 28 марта еще было солнечно. В то же время, ближе к вечеру погода вдруг испортилась. Небо посерело, солнце скрылось за облаками, и выпал снег, сообщает 24 Канал.

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Любопытно, что погода продолжила меняться со скоростью света. Не успели люди привыкнуть к эпическому возвращению зимы, как солнце снова залило светом улочки городов.

Люди шутят, что подобрать наряд дня сегодня фактически невозможно. Лишними не будут как пуховик с перчатками, так и затемненные очки.



Львовские котики шокированы погодой / Фото для 24 Канала



Львов замело / Фото для 24 Канала



Весенняя сказка по-львовски / Фото для 24 Канала



А так сейчас выглядит Схидница / Фото для 24 Канала



Киев заснежило / Фото 24 Канала



Метель набирает обороты / Фото 24 Канала



Метель в Киеве / Фото 24 Канала​

Люди интересуются, какие сюрпризы подготовила погода на завтра. Шутят, что, вероятно, придется запасаться зонтиками и надувными лодками.

Что ж, погода не перестает удивлять. А больше всего повезло поклонникам рождественского настроения, которые еще не успели вынести елку. Можно включать Let it snow и наслаждаться рождественской атмосферой.