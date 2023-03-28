Вранці 28 березня ще було сонячно. Водночас ближче до вечора погода раптом зіпсувалася. Небо посіріло, сонце сховалося за хмарами, й з неба засніжило, повідомляє 24 Канал.

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Цікаво, що погода продовжила змінюватися зі швидкістю світла. Не встигли люди звикнути до епічного повернення зими, як сонце знову залило світлом вулички міст.

Люди жартують, що підібрати вбрання дня сьогодні фактично неможливо. Зайвими не будуть як пуховик з рукавицями, так і затемнені окуляри.



Львівські котики шоковані погодою / Фото для 24 Каналу



Львів замело / Фото для 24 Каналу



Весняна казка по-львівськи / Фото для 24 Каналу



А так зараз виглядає Східниця / Фото для 24 Каналу



Київ засніжило / Фото 24 Каналу



Заметіль набирає обертів / Фото 24 Каналу



Заметіль у Києві / Фото 24 Каналу

Люди цікавляться, які сюрпризи погода підготувала на завтра. Жартують, що, мабуть, доведеться запасатися парасольками та надувними човнами.

Що ж, погода не перестає дивувати. А найбільше пощастило тим шанувальникам різдвяного настрою, які ще не встигли винести ялинку. Можна вмикати Let it snow та насолоджуватися різдвяною атмосферою.