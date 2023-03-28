Наразі Карпати вкриті снігом. Окрім того, там хмарно та вітряно.

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У Карпатах знову зима

У Чорногірському гірському пошуково-рятувальному пості повідомляють, що станом на 9 ранку 28 березня на горі Піп Іван Чорногорський хмарно, вітер північно-західній з поривами 8 метрів на секунду.

Температура повітря сягає -14 градусів. Зауважимо, що в понеділок, 27 березня, у Карпатах було значно тепліше. Зокрема, лише 5 градусів морозу.

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До України прийшло похолодання

Вночі вівторка у більшості областей України значно похолодало. На Заході та частково Півночі прогнозували мокрий сніг.

За прогнозом Укргідрометцентру, найпрохолодніша ніч 28 березня очікувалася у західних областях. Там вже від -3 до +2 градусів.

Синоптикиня Наталка Діденко розповідала, що до нас переміститься активний циклон, який зародився над Середземномор'ям. Також зазначила, що надалі похолодання охопить усю Україну та посилиться до невеликих морозів.

Зверніть увагу! Як довго ще будуть сніг та мороз навесні, коли чекати потепління, читайте у нашому матеріалі.