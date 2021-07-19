Во Львове киевлянин выманил 10 тысяч евро у пенсионерки: фото и видео

Львовские правоохранители 16 июля задержали 36-летнего киевлянина. Мошенник-гастролер выманил у пожилой женщины 10 тысяч евро, которые якобы были необходимы на лечение ее дочери.

Правоохранители сообщили злоумышленнику о подозрении. Его поместили в СИЗО.

К теме Продавали воображаемые товары: на Львовщине заключенные выманивали у людей деньги – фото

Гастролер выманил у пенсионерки 10 тысяч евро

Примерно в 14:00 16 июля в полицию обратилась 84-летняя львовянка.

Пенсионерки рассказала, что неизвестный мужчина завладел ее деньгами.

На место происшествия немедленно выехали правоохранители.

Полицейские установили, что к женщине позвонили и рассказали, что ее дочь попала в ДТП. Она якобы нуждается в деньгах на лечение.

После этого к пенсионерке домой приехал мужчина. Женщина передала ему 10 тысяч евро.

Вскоре, обследуя территорию района, правоохранители обнаружили и задержали злоумышленника, причастного к мошенничеству. Им оказался 36-летний житель Киева.

У него изъяли деньги и другие вещественные доказательства.

Смотрите видео задержания мошенника:

Мужчине грозит тюрьма

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в мошенничестве. Если вину мужчины докажут в суде, ему будет грозить от 4 до 8 лет в тюрьме.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения – 60 суток в СИЗО с возможностью внесения залога. Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они устанавливают все обстоятельства преступления.

Интересно Обманула вкладчиков на миллионы: на Львовщине суд наказал бывшую руководительницу отделения "Укрсиббанка"



Киевлянин выманил у пожилой женщины 10 тысяч евро / Фото полиции Львовщины



Злоумышленнику сообщили о подозрении / Фото полиции Львовщины



Сейчас он находится в СИЗО / Фото полиции Львовщины



Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовщины