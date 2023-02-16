Около 13:40 15 февраля на улице Липинского во Львове группа мужчин напала на иностранца. Об этом в полицию сообщил прохожий.

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Что известно о похищении иностранца

Четверо злоумышленников напали на мужчину, избили его, насильно посадили в автомобиль "Шкода", после чего уехали в неизвестном направлении,

– рассказали в полиции.

Прохожий предоставил подробную информацию об автомобиле, поэтому уже вскоре патрульные обнаружили и остановили машину на улице Городоцкой.

Все задержанные – жители Львовщины 19, 39 лет и двое 30-летних. Вскоре суд изберет им меры пресечения. Также полицейские установили личность потерпевшего – 32-летнего иностранца, временно проживавшего во Львове.

Обратите внимание! Уголовное производство открыли по статье "Незаконное лишение свободы или похищение человека". Подозреваемым грозит ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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Во Львове посреди дня похитили иностранца / Фото Нацполиции

На выезде из Львова разорвало трактор в результате ДТП

На трассе Киев – Чоп во Львовской области произошло жуткое ДТП. Там прямо посреди дороги трактор разорвало пополам.

Что могло привести к такой аварии, неизвестно. По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.