Около 13:40 15 февраля на улице Липинского во Львове группа мужчин напала на иностранца. Об этом в полицию сообщил прохожий.
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Что известно о похищении иностранца
Четверо злоумышленников напали на мужчину, избили его, насильно посадили в автомобиль "Шкода", после чего уехали в неизвестном направлении,
– рассказали в полиции.
Прохожий предоставил подробную информацию об автомобиле, поэтому уже вскоре патрульные обнаружили и остановили машину на улице Городоцкой.
Все задержанные – жители Львовщины 19, 39 лет и двое 30-летних. Вскоре суд изберет им меры пресечения. Также полицейские установили личность потерпевшего – 32-летнего иностранца, временно проживавшего во Львове.
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Во Львове посреди дня похитили иностранца / Фото Нацполиции
На выезде из Львова разорвало трактор в результате ДТП
На трассе Киев – Чоп во Львовской области произошло жуткое ДТП. Там прямо посреди дороги трактор разорвало пополам.
Что могло привести к такой аварии, неизвестно. По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.