Близько 13:40 15 лютого на вулиці Липинського у Львові група чоловіків напала на іноземця. Про це в поліцію повідомив перехожий.
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Що відомо про викрадення іноземця
Четверо зловмисників напали на чоловіка, побили його, силоміць посадили в автомобіль "Шкода", після чого поїхали у невідомому керунку,
– розповіли в поліції.
Перехожий надав детальну інформацію про авто, тож вже незабаром патрульні виявили та зупинили машину на вулиці Городоцькій.
Усі затримані – мешканці Львівщини віком 19, 39 років та двоє 30-річних. Невдовзі суд обере їм запобіжні заходи. Також поліцейські встановили особу потерпілого – 32-річного іноземця, який тимчасово проживав у Львові.
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У Львові посеред дня викрали іноземця / Фото Нацполіції
На виїзді зі Львова розірвало трактор унаслідок ДТП
На трасі Київ – Чоп у Львівській області сталася моторошна ДТП. Там просто посеред дороги трактор розірвало навпіл.
Що могло спричинити таку аварію, невідомо. За попередніми даними, внаслідок ДТП ніхто не постраждав.