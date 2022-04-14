Во Львове напали на главу общественной организации "Инсайт" Елену Шевченко. Ей распылили в глаза слезоточивый газ. "Инсайт" защищает права ЛГБТ-людей в Украине.

О нападении на активистку сообщила омбудсмен Людмила Денисова. В тот момент Шевченко как раз разгружала гуманитарную помощь.

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Денисова призвала полицию провести расследование

Денисова обратилась к стражам порядка, чтобы те провели неотложное и беспристрастное расследование. Также омбудсмен призвала исследовать мотив

нетерпимости по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

"Инсайт" организовал жилье для временных переселенцев

"Инсайт" с начала вторжения занимался поиском временно жилья для переселенцев – представителей ЛГБТИК-сообщества и их семей. Работает организация в Черновцах и Львове. Также активисты передали грузы с медицинскими материалами украинским защитникам.

️Отмечаю, что любые насильственные действия в отношении представителей ЛГБТИК-сообщества и общественных активистов, защищающих их права, недопустимы в нашей стране. Граждане имеют равные конституционные права и свободы,

– написала Денисова.

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Тем временем в самом "Инсайте" рассказали детали о нападении. В общественной организации говорят: злоумышленник сначала поздоровался, а затем распилил перечный баллончик. Елена Шевченко – в безопасности, однако ощущает последствия атаки.