Про напад на активістку повідомила омбудсменка Людмила Денісова. У той ас Шевченко якраз розвантажувала гуманітарну допомогу.

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Денісова закликала поліцію провести розслідування

Денісова звернулась до правоохоронців, аби ті провели невідкладне та неупереджене розслідування. Також омбудсменка закликала дослідити мотив

нетерпимості за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності.

"Інсайт" організував житло для тимчасових переселенців

"Інсайт" з початку вторгнення займався пошуком тимчасово житла для переселенців – представників ЛГБТІК-спільноти та їхніх сімей. Працює організація у Чернівцях та Львові. Також активісти передали вантажі з медичними матеріалами українським захисникам.

️Наголошую, що будь-які насильницькі дії щодо представників ЛГБТІК-спільноти та громадських активістів, які захищають їхні права, є неприпустимими в нашій країні.️ Громадяни мають рівні конституційні права і свободи,

– написала Денісова.

Раніше Мільярдер зрікся мормонської церкви і пообіцяв пожертвувати 90% своїх статків ЛГБТ-спільноті

Тим часом в самому "Інсайті" розповіли деталі про напад. В громадській організації кажуть: зловмисник спочатку привітався, а потім розпилив перцевий балончик. Олена Шевченко – у безпеці, проте відчуває наслідки атаки.