Во Львове официально запретили строить ЖК на территории автобусного завода

Исполнительный комитет Львовского горсовета запретил возводить жилую застройку на территории ЛАЗа. Там разрешили строить исключительно объекты производственного и общественного назначения.

Во Львове 5 июля завершился аукцион, на котором продавали часть задолженности автобусного завода. Лотом была небольшая часть помещений ЛАЗа, которая находится под залогом.

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Во Львове запретили строить ЖК на территории ЛАЗа

Исполком ЛГС принял решение "о формировании территории Львовского автобусного завода на улице Стрыйской, 45". По словам первого заместителя городского главы Андрея Москаленко, это очень важное решение с точки зрения развития Львова, машиностроения и автомобилестроения, на которые сейчас есть очень большой спрос.

Единственный вариант сохранить данную территорию под развитие инноваций и производства – определить четкий профиль этой территории,

– отметил Москаленко.

Следовательно, на территории ЛАЗа разрешили размещать исключительно объекты производственного и общественного назначения с научными и образовательными функциями. Также Исполком официально запретил изменение целевого назначения этого земельного участка и строительство на нем жилой застройки.

"Простыми словами. Мы приветствуем там развитие производства, автомобилестроения, научных лабораторий, инновационных разработок. Но точно не жилья", – добавил Москаленко.

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Ни один львовский застройщик не принимал участия в аукционе

Мэр города Андрей Садовый рассказал, что в аукционе, на котором "Укрэксимбанк" продавал долги ЛАЗа, не участвовала ни одна львовская строительная компания. Вероятно, местные застройщики понимали важность этой территории как производственного потенциала для города.

"Однако из других регионов люди имеют фантазии, что можно прийти и на территории завода построить какое-то жилье. Мы четко даем месседж, что это производство, что это наука, что это развитие, чтобы все понимали и не тратили время, деньги и нервы", – добавил городской глава.

По словам Садового, относительно этой территории есть принципиальная позиция общины. Также он подчеркнул, что продажа задолженностей ЛАЗа банками – это единственный юридически возможный вариант.

"Еще 2 года назад мы начали переговоры с банками-кредиторами о возможности выкупа тех долгов. К сожалению, это можно было сделать только при одном условии: если бы было согласие тех, кто эти долги заставлял. Такого согласия не было", – отметил мэр.

По его словам, земля ЛАЗа полностью в собственности города, поэтому важно давать людям четкий месседж, чтобы их не вводили в заблуждение.

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