У Львові 5 липня завершився аукціон, на якому продавали частину заборгованості автобусного заводу. Лотом була невелика частина приміщень ЛАЗу, яка перебуває під заставою.

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У Львові заборонили будувати ЖК на території ЛАЗу

Виконком ЛМР прийняв рішення "Про формування території Львівського автобусного заводу на вулиці Стрийській, 45". За словами першого заступника міського голови Андрія москаленка, це дуже важливе рішення з точки зору розвитку Львова, машинобудування та автомобілебудування, на які зараз є дуже великий попит.

Єдиний варіант зберегти дану територію під розвиток інновацій та виробництва – визначити чіткий профіль цієї території,

– зазначив Москаленко.

Отже, на території ЛАЗу дозволили розміщувати винятково об'єкти виробничого та громадського призначення з науковими та освітніми функціями. Також виконком офіційно заборонив зміну цільового призначення цієї земельної ділянки та будівництва на ній житлової забудови.

"Простішими словами. Ми вітаємо там розвиток виробництва, автомобілебудування, наукових лабораторій, інноваційних розробок. І точно не житла", – додав Москаленко.

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Жоден львівський забудовник не брав участі в аукціоні

Мер міста Андрій Садовий розповів, що в аукціоні, на якому "Укрексімбанк" продавав борги ЛАЗу, не брала участі жодна львівська будівельна компанія. Ймовірно, місцеві забудовники розуміли важливість цієї території як виробничого потенціалу для міста.

"Однак з інших регіонів люди мають фантазії, що можна прийти й на території заводу збудувати якесь житло. Ми чітко даємо меседж, що це виробництво, що це наука, що це розвиток, щоб усі розуміли й не витрачали час, гроші та нерви", – додав міський голова.

За словами Садового, стосовно цієї території є принципова позиція громади. Також він наголосив, що продаж заборгованостей ЛАЗу банками – це єдиний юридично можливий варіант.

"Ще 2 роки тому ми розпочали перемовини з банками-кредиторами щодо можливості викупу тих боргів. На жаль, це можна було зробити лише за однієї умови: якби була згода тих, хто ці борги заставляв. Такої згоди не було", – зазначив мер.

За його словами, земля ЛАЗу є повністю у власності міста, тож важливо давати людям чіткий меседж, щоб їх не вводили в оману.

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