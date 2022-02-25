"Чтобы вы понимали, таких очередей я очень давно не видел. Встретил здесь много своих друзей и знакомых, достойных людей и настоящих мужчин и женщин", – написал он.

На тему ВСУ сбили российскую крылатую ракету под Винницей: эпичное видео

Мобилизация в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об общей мобилизации в Украине.

Что предполагают меры полной мобилизации? Согласно закону, в случае войны могут призывать лиц в возрасте от 18 до 65 лет. В зависимости от того, какие военно-учетные специальности потребуются в первую очередь, сказал Федор Вениславский.

Все будет доведено до центров комплектования Вооруженных Сил. Мужчин , у которых есть боевой опыт, мобилизуют в первую очередь. "Сейчас уже, согласно призыву резервистов, обеспечивается доукомплектование боевых бригад и дальше этот процесс будет продолжаться", – добавил Вениславский.

Из-за вторжения в Украину ввели военное положение . Всех желающих призывают приобщаться к Силам территориальной обороны.



Напомним, что 24 февраля примерно в 5 часов утра Россия начала обстреливать стратегические объекты Украины . Бои на многих позициях не прекращаются в течение суток, и враг не собирается сбавлять обороты. Однако наши вооруженные силы отражают атаки со стороны России. Хронологию событий о войне России в Украине – читайте в статье .