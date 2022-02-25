"Щоб ви розуміли, таких черг я дуже давно не бачив. Зустрів тут дуже багато своїх друзів і знайомих, достойних людей і справжніх чоловіків та жінок", – написав він.

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Мобілізація в Україні

Додамо, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію в Україні.

Що передбачають заходи повної мобілізації? Відповідно до закону, у випадку війни можуть призивати осіб віком від 18 до 65 років. В залежності від того, які військово-облікові спеціальності будуть потрібні в першу чергу, сказав Федір Веніславський.

Все буде доведено до центрів комплектування Збройних сил. Осіб, які мають бойовий досвід, мобілізують в першу чергу. "Зараз вже, відповідно до призову резервістів, забезпечується доукомплектування бойових бригад і далі цей процес триватиме", – додав Веніславський.

Через вторгнення в Україні ввели воєнний стан. Усіх охочих закликають долучатися до Сил територіальної оборони.



Нагадаємо, що 24 лютого приблизно о 5 годині ранку Росія почала обстрілювати стратегічні об'єкти України. Бої на багатьох позиціях не припиняються протягом доби й ворог не збирається збавляти обороти. Однак наші Збройні сили відбивають атаки з боку Росії. Хронологію подій про війну Росії в Україні – читайте у статті.