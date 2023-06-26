Погибший юноша был жителем Яворивского района. Смертельная трагедия произошла на улице Таллиннской во Львове.

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Во Львове молодого парня убило током

Как рассказали правоохранители, около 9 утра 25 июня на крыше локомотива было обнаружено тело 20-летнего жителя одного из сел Яворивского района.

Оказалось, что парень погиб из-за поражения электрическим током.

В результате следователи открыли уголовное производство по статье о несчастном случае. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Кстати, на улице Таллинской расположено локомотивное депо "Львов – Запад" Львовской железной дороги.

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