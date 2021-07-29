Инцидент произошел 28 июля около 9 часов утра. В сети опубликовали видео.
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Как полицейские пешком догоняли нарушителя
- Полицейские преследовали 27-летнего правонарушителя на служебном авто.
- Вместе с ним ехала еще пассажирка.
- Пока патрульные ехали за злоумышленником, он еще раз сделал обгон на пешеходном переходе и дважды проехал на красный светофор.
- На улице Научной он едва не сбил пешехода.
- Но впоследствии мужчина оставил женщину, а сам свернул в чащу.
- Патрульные вынуждены были догонять его пешком.
- Когда полицейские поймали водителя, он не мог объяснить, почему убегал.
- Как оказалось позже, у нарушителя не было права управлять мотоциклом, поэтому он заплатит за это штраф – 3 400 гривен.
- Также он получил административный протокол за невыполнение требований об остановке.
Как патрульные догоняли мотоциклиста пешком во Львове: смотрите видео