Инцидент произошел 28 июля около 9 часов утра. В сети опубликовали видео.

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Как полицейские пешком догоняли нарушителя

  • Полицейские преследовали 27-летнего правонарушителя на служебном авто.
  • Вместе с ним ехала еще пассажирка.
  • Пока патрульные ехали за злоумышленником, он еще раз сделал обгон на пешеходном переходе и дважды проехал на красный светофор.
  • На улице Научной он едва не сбил пешехода.
  • Но впоследствии мужчина оставил женщину, а сам свернул в чащу.
  • Патрульные вынуждены были догонять его пешком.
  • Когда полицейские поймали водителя, он не мог объяснить, почему убегал.
  • Как оказалось позже, у нарушителя не было права управлять мотоциклом, поэтому он заплатит за это штраф – 3 400 гривен.
  • Также он получил административный протокол за невыполнение требований об остановке.

Как патрульные догоняли мотоциклиста пешком во Львове: смотрите видео