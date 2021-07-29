Інцидент трапився 28 липня близько 9 години ранку. У мережі опублікували відео.
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- Поліцейські переслідували 27-річного правопорушника на службовому авто. Разом із ним їхала ще пасажирка.
- Поки патрульні їхали за зловмисником, він ще раз здійснив обгін на пішохідному переході та двічі проїхав на червоний світлофор.
- На вулиці Науковій він ледь не збив пішохода. Але згодом чоловік покинув жінку, а сам звернув у хащі.
- Патрульні змушені були наздоганяти його пішки. Коли поліцейські спіймали водія, він не міг пояснити, чому втікав.
- Як виявилось пізніше, порушник не мав права керувати мотоциклом, тому сплатить за це штраф – 3400 гривень.
- Також він отримав адміністративний протокол за невиконання вимог про зупинку.
Як патрульні наздоганяли мотоцикліста пішки у Львові: дивіться відео