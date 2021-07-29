Інцидент трапився 28 липня близько 9 години ранку. У мережі опублікували відео.

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  • Поліцейські переслідували 27-річного правопорушника на службовому авто. Разом із ним їхала ще пасажирка.
  • Поки патрульні їхали за зловмисником, він ще раз здійснив обгін на пішохідному переході та двічі проїхав на червоний світлофор.
  • На вулиці Науковій він ледь не збив пішохода. Але згодом чоловік покинув жінку, а сам звернув у хащі.
  • Патрульні змушені були наздоганяти його пішки. Коли поліцейські спіймали водія, він не міг пояснити, чому втікав.
  • Як виявилось пізніше, порушник не мав права керувати мотоциклом, тому сплатить за це штраф – 3400 гривень.
  • Також він отримав адміністративний протокол за невиконання вимог про зупинку.

Як патрульні наздоганяли мотоцикліста пішки у Львові: дивіться відео