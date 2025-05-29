Во Львове полицейские задержали иностранца с гранатой, который совершал домашнее насилие

Правоохранители обнаружили гранату у мужчины во время проверки сообщения о домашнем насилии. Владельцем оказался иностранец, который временно проживает в украинском городе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Львовской области.

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Что известно о находке правоохранителей в квартире иностранца

Полицейские проверяли сообщение о домашнем насилии в отношении жены 28 мая, но наткнулись на гранату, которую мужчина хранил в квартире. 44-летний иностранец временно проживает на улице Городницкой во Львове.

Мужчина незаконно хранил гранату – его задержали / Фото Нацполиции Украины

Правоохранители изъяли боеприпас и направили его на исследование во Львовский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины,

– рассказали в полиции.

Злоумышленник задержан. Мужчине сообщили о подозрении и составили административный протокол:

Подозрение о незаконном обращении с оружием , боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до семи лет.

, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до семи лет. Протокол за совершение домашнего насилия. Это влечет за собой наложение штрафа от двадцати до сорока необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов, или административный арест на срок до десяти суток.

Полицейские объяснили, что сейчас продолжается досудебное расследование – правоохранители устанавливают происхождение боеприпаса.

В полиции напомнили, что согласно Закону Украины "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины", если вы храните без надлежащих разрешений огнестрельное оружие или боеприпасы, вам необходимо их задекларировать

В то же время человек, который добровольно обратится в полицию для декларирования найденного оружия, которое хранится без соответствующего разрешения, не будет привлекаться к уголовной ответственности.

К слову, 27 мая мужчина в Оболонском районе Киева бросил учебную гранату, которая сдетонировала возле подъезда. В результате взрыва никто не пострадал.