Во Львове продолжают формировать 125 бригаду терробороны: она будет защищать город

Львов, как и другие города Украины, готовится давать отпор российским оккупантам. Поэтому здесь продолжают формировать 125 бригаду территориальной обороны города.

На нее возлагают надежды в обороне Львова. Об этом заявил городской голова Андрей Садовый.

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В центре регистрации длинные очереди. Тысячи мужчин хотят защитить свою родину. Спасибо всем, кто сегодня вступает в ряды теробороны. О вашем подвиге должен знать весь мир. А мы должны обустроить для вас все необходимые условия,

– сказал он.

Запись в ряды 125 бригады проводят в лицее Героев Крут во Львове по адресу Пасичная, 68.

С собой нужно иметь: