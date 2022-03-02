На неї покладають надії в обороні Львова. Про це заявив міський голова Андрій Садовий.

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У центрі реєстрації довжелезні черги. Тисячі чоловіків хочуть захистити свою батьківщину. Дякую всім, хто сьогодні вступає в ряди тероборони. Про ваш подвиг має знати весь світ. А ми маємо облаштувати для вас всі необхідні умови,

– сказав він.

Запис до лав 125 бригади проводять в ліцеї Героїв Крут у Львові за адресою вулиця Пасічна, 68.

З собою треба мати:

паспорт;

ідентифікаційний номер;

військовий квиток чи приписне або посвідчення офіцера запасу.

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