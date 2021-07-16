Во Львове прогнозируют ужасные грозы: объявили штормовое предупреждение
Источник:Львовский горсовет
По прогнозам синоптиков, 16 июля на Львовщине снова будет бушевать непогода. Во Львове ожидают ливень и грозы, поэтому спасатели объявили штормовое предупреждение.
Погоду на Львовщине будет определять поле пониженного атмосферного давления и влияние атмосферных фронтов с запада. В области будет переменчиво облачно.
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На Львовщине прогнозируют грозу
Синоптики львовского Гидрометцентра предупреждают, что 16 июля на Львовщине будет бушевать непогода. Днем ожидают дожди, град и грозы. Во время осадков вероятны шквалы со скоростью 17–22 метра в секунду.
Ветер переменных направлений, 3–8 метров в секунду. Температура днем будет колебаться от 29 до 31 градуса выше нуля.
Из-за неблагоприятных погодных условий во Львове объявили штормовое предупреждение. Горожан призывают учесть прогноз погоды.
Прогноз погоды на 16 июля / данные Укргидрометцентра
Заметьте Как вести себя во время грозы дома и на улице
Как вести себя во время непогоды
В городском управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения отметили, что во время грозы не следует ходить под раскидистыми деревьями, рекламными щитами, линиями электропередач и антеннами. Порывы штормового ветра могут их повредить, поэтому в таком случае человек получит травмы. Также стоит избегать открытой местности и воды, ведь она очень хорошо проводит ток.
Безопаснее всего во время грозы находиться в помещении с громоотводом, но если гроза застала вас в городе – спрячьтесь в магазины, подъезд и тому подобное. Прячась под деревьями, не забывайте о том, что молния чаще всего попадает в самые высокие из них – дубы, тополя, сосны,
– говорится в сообщении.
Также во время грозы опасно разговаривать по мобильному телефону, поэтому его лучше выключить.Важно! В случае возникновения каких-либо непредвиденных ситуаций львовян просят звонить на "горячую линию города" по короткому номеру 1580.