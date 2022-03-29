Во Львове провели трансплантацию сердца и почек эвакуированным из Киева детям

С началом полномасштабного вторжения России детей эвакуировали в основном во Львов. Речь идет и о больных детях, нуждающихся в помощи.

Двое из таких ее уже получили. О положительных новостях сообщил городской голова Андрей Садовый.

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Эвакуированным из Киева детям трансплантировали сердце и почки

Двое мальчиков были эвакуированы из киевского Охматдета. Трансплантацию во Львове выполнили специалисты Первого территориального медицинского объединения.

12-летний Юрко, родом из Житомирской области, три года лечился в Киеве. Почки у него отказали после того, как переболел ангиной. С этого времени мальчик был на диализе.

15-летний Игорь из Донбасса родился с больными почками. Его болезнь прогрессировала, и никакое лечение не помогало – на диализе был два года.

Донором для детей стал 29-летний мужчина, умерший в результате инсульта. Медики пытались его спасти, но, к сожалению, не удалось. Родные согласились на трансплантацию.

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