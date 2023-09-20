Хотел похитить прах агента НКВД Кузнецова: как суд наказал львовянина

Во Львове неизвестный попытался присвоить останки советского шпиона Кузнецова, похороненного на Холме славы. Его личность установили, а суд уже назначил наказание.

Наглым "вором" оказался местный житель Руслан Литвинов. Лычаковский суд города признал его виновным в надругательстве над могилой.

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Штраф за поругание

Инцидент произошел 23 июля поздно вечером. Обвиняемый с помощью двух домкратов попытался поднять надгробную плиту на могиле Николая Кузнецова. Однако у него ничего не вышло. Об этом случае на следующий день сообщил мэр города Андрей Садовый.

Впоследствии полицейские задержали нарушителя и возбудили уголовное дело.

Известно, что в суде львовянин признал свою вину. Правда, в приговоре суда не указаны мотивы его поступка. Суд наказал "вора" штрафом в 17 тысяч гривен.

Кто такой Николай Кузнецов

Советский диверсант-разведчик, агент НКВД. Известен "охотами" на высокопоставленных нацистских офицеров. В частности, устраивал покушения на заместителей Эриха Коха – райхскомиссара Украины в 1942 – 1944 годах, застрелил вицегубернатора Галиции Отто Бауэра.

Погиб 8 марта 1944 в селе Боратин Бродовского района от рук УПА. Посмертно награжден званием Героя Советского Союза. В 1960 году его останки перезахоронили на Холме славы во Львове.

Останки Кузнецова пытаются угнать не впервые

Два года назад неизвестные уже пытались добраться до праха агента НКВД. Для этого они совершили подкоп к могиле в клумбе позади памятника. Однако довести дело до конца им не удалось.

"Жизнь" Кузнецова на Холме славы была далека от покоя. Его могилу несколько раз разрисовывали. А в 2019 году с нее похитили бронзовый барельеф.

Следует отметить, что спрос на останки советского шпиона немалый. В 2022 году родственники Кузнецова из России заявили, что хотят перезахоронить агента НКВД. Однако Львовский городской совет отказал им в этой просьбе. Тогда мэр города Андрей Садовый заявил, что передача останков Кузнецова, в то время как в российском плену находятся украинские граждане, невозможна.

Попытку похищения праха диверсанта Садовый прокомментировал в аналогичном ключе. "Кузнецов нам не нужен, но просто так – не отдадим. За деталями – в ГУР", – отметил городской глава.