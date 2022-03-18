Во Львове, Днепре и Харькове раздаются взрывы

Утром около 6:30 во Львове прогремели взрывы. По словам очевидцев их было несколько. Впоследствии о взрывах сообщили в Харькове и Днепре.

Около 6:00 в большинстве городов и областей Украины объявили воздушную тревогу. Уже через полчаса во Львове начали поступать первые сообщения о взрывах.

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По словам очевидцев, взрывы были слышны в разных районах Львова. Позже поступили сообщения о взрывах и Харькове и Днепре.

В городах до сих пор воздушная тревога, поэтому просим всех оставаться в укрытиях. Не пренебрегайте собственной безопасностью.

Кроме того напоминаем вам о том, что нельзя распространять фото и видео с мест атаки и распространять координаты.

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