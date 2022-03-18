Близько 6:00 у більшості міст та областей України оголосили повітряну тривогу. Уже через пів години у Львові почали надходити перші повідомлення про вибухи.

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За словами очевидців, вибухи було чути у різних районах Львова. Згодом надійшли повідомлення про вибухи і Харкові та Дніпрі.

У містах досі повітряна тривога, тому просимо усіх залишаться в укриттях. Не нехтуйте власною безпекою.

Крім того, нагадуємо вам про те, що не можна поширювати фото та відео з місць атаки та поширювати координати.

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