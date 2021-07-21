Во Львове снова разгуляется непогода: объявили штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют, что во Львове 21 июля будут лить сильные дожди. Ливни будут сопровождать грозы и порывы штормового ветра.

Несмотря на непогоду температура будет достаточно высокой. В области ожидают до 25 градусов выше нуля.

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Во Львове будут лить дожди

По прогнозам синоптиков Львовского гидрометцентра, на Львовщине 21 июля будет облачно с прояснениями. Местами будут лить ливни. Кроме этого, ожидают град и грозы. Возможно ухудшение видимости во время осадков 500 – 1000 метров.

Ветер – северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Днем ожидают порывы штормового ветра со скоростью 15 – 20 метров в секунду. Уровень опасности – "желтый".

В течение суток атмосферное давление будет расти, а относительная влажность воздуха несколько уменьшится. Температура будет колебаться от 22 до 25 градусов тепла.



Прогноз погоды на 21 июля / Данные Укргидрометцентра

Заметьте Как вести себя во время грозы дома и на улице

Синоптики объявили штормовое предупреждение

Львовская мэрия предостерегает горожан учитывать прогноз погоды и быть осмотрительными. В городском управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения напомнили, что во время грозы не следует ходить под раскидистыми деревьями, рекламными щитами, линиями электропередач и антеннами, так как порывы ветра могут повредить их. Также следует избегать открытой местности и воды, потому что она очень хорошо проводит ток.

Безопаснее всего во время грозы находиться в помещении с громоотводом, но если гроза застала вас в городе – спрячьтесь в магазине, подъезде и тому подобное. Прячась под деревьями, не забывайте о том, что молния чаще всего попадает в самые высокие из них – дубы, тополя, сосны,

– отметили в управлении.

Также во время грозы опасно разговаривать по мобильному телефону, поэтому его лучше выключить.

В случае возникновения каких-либо непредвиденных ситуаций львовян просят звонить на "горячую линию города" по короткому номеру 1580.