Об этом заявил в эфире парламентского телеканала "Рада" городской голова Львова Андрей Садовый, передает 24 канал.

Важно На второй-третий день пребывания во Львове люди переходят на украинский – Садовый

Последняя атака была сложной для инфраструктуры

Во время последнего ракетного удара, произошедшего 3 мая, российские оккупанты нанесли удары по гражданской инфраструктуре Львова. Буквально сразу часть города оказалась без света , включая несколько медицинских учреждений. Были также некоторые проблемы с отключением водоснабжения.

Все проблемы удалось оперативно решить. Садовый уточнил, что город заранее готовился к ракетным ударам. Сейчас есть возможность поставлять воду во Львов без использования электроэнергии. Поэтому как только россияне ударили по электроподстанции, сразу включилась резервная система. В больницах также перешли на автоматическое питание.

Сейчас есть небольшие проблемы с тяговыми подстанциями, питающими железные дороги. Однако энергетики активно решают эту ситуацию.

Андрей Садовый убежден, что враг ничего не достигнет своими циничными ракетными обстрелами. Он ведь воюет не просто с армией, а со всем украинским народом.

Враг не понимает, что у нас армия не 400 тысяч человек, а 40 миллионов! И ракет у него столько нет. Поэтому мы однозначно победим,

– заявил городской голова Львова.

Безопасно ли оставаться в городе на 8-9 мая

Мэр Львова подчеркнул, что на эти дни он остается в городе. Ведь важно не допустить здесь никаких панических настроений и провокаций. По его словам, особых угроз в эти дни нет. Хотя следует понимать, что ракетные обстрелы россиян могут произойти в любой момент.

Поэтому если кому-то так будет спокойнее, то можно выехать за город на несколько дней. Тем более, что пора сажать картошку. А такое пропускать нельзя!

Насчет этих дней. Украинцы должны думать о завтрашнем дне. Очень многие выезжают в эти дни сажать картошку. Кто будет в городе, кого не будет. Я оптимистично смотрю на ситуацию. Я на месте, все – на месте,

– подчеркнул Андрей Садовый.

Он добавил, что в этом году не отмечали день города. Во время торжеств помолились за Украину: поблагодарили защитников, которые смело борются против российских оккупантов, а также вспомнили всех, кто отдал свою жизнь за государство.

Напомним, вечером 3 мая враг нанес ракетные удары по Львову. В результате атаки были повреждены три электроподстанции.

Андрей Садовый об обстреле Львова 3 мая: смотрите видео