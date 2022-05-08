Про це заявив в ефірі парламентського телеканалу "Рада" міський голова Львова Андрій Садовий, передає 24 канал.

Важливо На другий-третій день перебування у Львові люди переходять на українську, – Садовий

Остання атака була складною для інфраструктури

Під час останнього ракетного удару, який стався 3 травня російські окупанти завдали ударів по цивільній інфраструктурі Львова. Буквально одразу частина міста опинилася без світла включно з кількома медичними закладами. Були також певні проблеми із відключенням водопостачання.

Усі проблеми вдалося оперативно вирішити. Садовий уточнив, що місто заздалегідь готувалося до ракетних ударів. Зараз є можливість постачати воду до Львова без використання електроенергії. Тому, як тільки росіяни вдарили по електропідстанції, одразу увімкнулася резервна система. В лікарнях також перейшли на автоматичне живлення.

Наразі є невеликі проблеми з тяговими підстанціями, які живлять залізниці. Однак енергетики активно вирішують цю ситуацію.

Андрій Садовий переконаний, що ворог нічого не досягне своїми цинічними ракетними обстрілами. Адже він воює не просто з армією, а з усім українським народом.

Ворог не розуміє, що в нас армія має не 400 тисяч людей, а 40 мільйонів! І ракет в нього стільки немає. Тому ми однозначно переможемо, – заявив міський голова Львова.

Чи безпечно залишатися в місті на 8-9 травня

Мер Львова наголосив, що на ці дні він залишається в місті. Адже важливо не допустити тут ніяких панічних настроїв та провокацій. За його словами, особливих загроз на ці дні немає. Хоча варто розуміти, що ракетні обстріли росіян можуть статися у будь-яку мить.

Тому, якщо комусь так буде спокійніше, то можна виїхати за місто на кілька днів. Тим паче, що настав час садити бульбу. А таке пропускати не можна!

Щодо цих днів. Українці повинні думати про завтрашній день. Дуже багато людей виїжджає в ці дні садити бульбу. Хтось буде в місті, когось не буде. Я оптимістично дивлюся на цю ситуацію. Я на місці, всі – на місці, – наголосив Андрій Садовий.

Він додав, що цього року у Львові не відзначали день міста. Під час урочистостей помолилися за Україну: подякували захисникам, які відважно борються проти російських окупантів, а також згадали усіх, хто віддав своє життя за державу.

Нагадаємо, ввечері 3 травня ворог завдав ракетних ударів по Львову. Внаслідок атаки були пошкоджені три електропідстанції.

Андрій Садовий про обстріл Львова 3 травня: дивіться відео