Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию органа. В то же время городской голова Андрей Садовый и городской совет отвергают сообщения о злоупотреблениях и опровергают информацию об обысках.

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Что известно об этом деле?

Руководителю ЛКП "Ремстрой" Олегу Полищуку, заместителю председателя Франковской районной администрации Ольге Струмеляк и главе Галицкой районной администрации Галине Гладяк вручили подозрения. Это подтвердил городской совет.

Во время досудебного расследования установлено, что указанные должностные лица РА безосновательно согласовали проектно-сметную документацию директору коммунального предприятия Львовского городского совета, которое выполняло аварийно-восстановительные работы жилых домов на улице Стрыйской после ракетного удара по Львову в июле 2023 года,

– говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что подрядчик искусственно завысил стоимость оконных блоков и других материалов при проведении ремонта крыш, несущих стен и установке новых окон в пострадавших домах.

По данным Офиса генпрокурора, о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах также сообщили директору коммунального предприятия.

В городском совете в свою очередь отметили, что общая стоимость восстановления домов после обстрела составляет 147 миллионов гривен, и добавили, что именно осенью 2023 года произошел резкий скачок стоимости большинства строительных материалов.

Также все объясняют тем, что такие управленческие решения принимали в критических условиях, в частности "под давлением времени, безопасности жителей и нехватки ресурсов".

Напомним, 6 июля 2023 года россияне атаковали Львов с помощью ракет. Тогда в результате удара был разрушен многоквартирный жилой дом. Также из-за атаки погибли и пострадали люди.