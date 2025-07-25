Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію органу. Водночас міський голова Андрій Садовий та міська рада відкидають повідомлення про зловживання і спростовують інформацію про обшуки.

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Що відомо про цю справу?

Керівнику ЛКП "Рембуд" Олегу Поліщуку, заступниці голови Франківської районної адміністрації Ользі Струмеляк та голові Галицької районної адміністрації Галині Гладяк вручили підозри. Це підтвердила міська рада.

Під час досудового розслідування встановлено, що вказані посадові особи РА безпідставно погодили проєктно-кошторисну документацію директорові комунального підприємства Львівської міської ради, яке виконувало аварійно-відновлювальні роботи житлових будинків на вулиці Стрийській після ракетного удару по Львову в липні 2023 року,

– ідеться у повідомленні.

Слідство з'ясувало, що підрядник штучно завищив вартість віконних блоків та інших матеріалів при проведенні ремонту дахів, несучих стін та встановлення нових вікон в постраждалих будинках.

За даними Офісу генпрокурора, про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах також повідомили директору комунального підприємства.

У міській раді своєю чергою зазначили, що загальна вартість відновлення будинків після обстрілу становить 147 мільйонів гривень, і додали, що саме восени 2023 року відбувся різкий стрибок вартості більшості будівельних матеріалів.

Також усе пояснюють тим, що такі управлінські рішення ухвалювали у критичних умовах, зокрема "під тиском часу, безпеки мешканців і браку ресурсів".

Нагадаємо, 6 липня 2023 року росіяни атакували Львів за допомогою ракет. Тоді внаслідок удару було зруйновано багатоквартирний житловий будинок. Також через атаку загинули та постраждали люди.