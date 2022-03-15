Во Львове состоялась панихида по Олегу Ящишину: щемящий фоторепортаж прощания с героем
На Яворовском полигоне, куда утром 13 марта орки нанесли ракетные удары, погиб полковник Олег Ящишин. 15 марта состоялась панихида по герою.
Прощальная молитва за Олегом Ящишиным прошла в Гарнизонном Храме Петра и Павла во Львове. Похоронили Героя на Лычаковском кладбище.
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Олег Ящишин был полковником и старшим преподавателем Национальной академии сухопутных войск имени Гетмана Петра Сагайдачного. Он погиб в результате обстрела оккупантами утром 13 марта Международного центра миротворчества и безопасности в Яворове Львовской области.
Дочь героя Татьяна также находилась на территории Яворовского полигона, когда на объект упали ракеты кровожадных оккупантов. К счастью, девушке удалось выжить.
Мой отец погиб при атаке на Международный миротворческий центр. Я была там, но в другом здании. Думаю, что он защищал меня все это время бомбардировки, и вот причина, почему я жива и почти не пострадала,
– рассказала дочь героя.
Во Львове состоялась панихида по погибшему Герою Олегу Ящишину / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Прощание с погибшим Героем Олегом Ящишиным / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Прощание с погибшим Героем Олегом Ящишиным / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Прощание с погибшим Героем Олегом Ящишиным / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Прощание с погибшим Героем Олегом Ящишиным / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Прощание с погибшим Героем Олегом Ящишиным / Фото Валентины Полищук, 24 канал
24 канал выражает искренние соболезнования родным и близким Олега Ящишина.
Обстрел оккупантами Яворовского полигона во Львовской области: что известно
- Утром 13 марта Россия цинично обстреляла Яворовский полигон Львовской области.
- В результате вражеского авиаудара погибли 35 человек, еще 134 – травмированы.
- В полдень 13 марта пожары удалось ликвидировать, взрывотехники и другие специалисты обследовали территорию и разбирали завалы.
- Отмечалось, что атаку оккупанты, скорее всего, совершили из акватории Черного и Азовского морей.
- Самолеты подняли из аэропорта Саратова, всего было выпущено более 30 ракет. Вместе с тем сработали системы ПВО, поэтому часть из них удалось сбить в воздухе.
- Среди погибших в результате обстрела – по меньшей мере 2 полковника. Кроме Олега Ящишина погиб также уроженец Самбора Евгений Гаврюшин.