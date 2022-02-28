Во Львове создали Координационный штаб Меджлиса и крымское подразделение терробороны

Меджлис крымскотатарского народа обратился с заявлением, в котором призывает признать Россию государством-террористом, а ее военно-политическое руководство – международными преступниками.

Соответствующее заявление было распространено Верховной Радой Украины.

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Заявление Меджлиса крымскотатарского народа

Уже четвертые сутки войска России бомбят украинские города, аэропорты, разрушают инфраструктурные объекты и коммуникации, жилые здания, расстреливают автомашины и автобусы с мирными людьми.

Нападения испытывают все области Украины, наиболее массированные и разрушительные удары наносятся по Киеву, Харькову, Днепру, Мариуполю, Одессе и другим городам Украины. При обстрелах городов используются реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты. Для расширенного вторжения Россия использует украинские территории, оккупированные ею в 2014 году – Автономную Республику Крым и город Севастополь, отдельные районы Донбасса.

В рядах Вооруженных Сил Украины и в подразделениях территориальной обороны вместе с представителями разных национальностей свой гражданский долг исполняют и крымские татары,

– говорится в обращении.

Кроме того, они выразили благодарность ВСУ и Владимиру Зеленскому.

Меджлис крымскотатарского народа переформатировал свою работу

В настоящее время члены Меджлиса крымскотатарского народа, осуществляющие свою деятельность на материковой части территории Украины, находятся в разных регионах и крупных городах Украины, включая Киев и Львов, где они выполняют свои функции и обязанности.

Во Львове создан Координационный штаб Меджлиса крымскотатарского народа. В частности: