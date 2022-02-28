Во Львове создали Координационный штаб Меджлиса и крымское подразделение терробороны
Источник:Верховная рада Украины
Меджлис крымскотатарского народа обратился с заявлением, в котором призывает признать Россию государством-террористом, а ее военно-политическое руководство – международными преступниками.
Соответствующее заявление было распространено Верховной Радой Украины.
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Заявление Меджлиса крымскотатарского народа
Уже четвертые сутки войска России бомбят украинские города, аэропорты, разрушают инфраструктурные объекты и коммуникации, жилые здания, расстреливают автомашины и автобусы с мирными людьми.
Нападения испытывают все области Украины, наиболее массированные и разрушительные удары наносятся по Киеву, Харькову, Днепру, Мариуполю, Одессе и другим городам Украины. При обстрелах городов используются реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты. Для расширенного вторжения Россия использует украинские территории, оккупированные ею в 2014 году – Автономную Республику Крым и город Севастополь, отдельные районы Донбасса.
В рядах Вооруженных Сил Украины и в подразделениях территориальной обороны вместе с представителями разных национальностей свой гражданский долг исполняют и крымские татары,
– говорится в обращении.
Кроме того, они выразили благодарность ВСУ и Владимиру Зеленскому.
Меджлис крымскотатарского народа переформатировал свою работу
В настоящее время члены Меджлиса крымскотатарского народа, осуществляющие свою деятельность на материковой части территории Украины, находятся в разных регионах и крупных городах Украины, включая Киев и Львов, где они выполняют свои функции и обязанности.
Во Львове создан Координационный штаб Меджлиса крымскотатарского народа. В частности:
- Из Львова осуществляется координация всей работы, включая содействие гражданам Украины – женщинам с детьми и пожилым людям, которые прибыли на территории западных областей Украины из регионов, где происходят активные боевые действия.
- Усилиями руководства и журналистов крымскотатарского телеканала АТR со Львова обеспечено его непрерывное вещание.
- На базе Львовской территориальной обороны создано Крымское подразделение, состав которого формируется среди граждан Украины, вынужденных покинуть временно оккупированный РФ Крым.
- Меджлисом крымскотатарского народа совместно с руководителями крымскотатарских организаций Польши, Румынии и Турции координируются действия по оказанию помощи беженцам среди крымских татар.