"Не просто досадный случай": Садовый отреагировал на оскорбление ветерана во львовском банке

Андрей Садовый отреагировал на скандал с военнослужащим, которого оскорбили в одном из отделений местного банка. По словам мэра Львова, нельзя молчать, когда происходят такие вещи.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Андрея Садового.

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Садовый отреагировал на скандал с ветераном во Львове

Андрей Садовый заявил, что не все ветераны ходят в форме и не все имеют видимые шрамы, однако каждый из них прошел свой ад.

Львов был и остается городом уважения к Защитникам. Именно поэтому мы не можем молчать, когда происходит такое, как рассказал один из наших военных – унижения, оскорбления, публичное обесценивание его службы,

– подчеркнул мэр.

Он призвал украинцев не забывать, что война продолжается, и рядом живут люди, которые потеряли здоровье, близких и покой. В такие времена, убежден Садовый, человечность важнее любых криков.

По словам мэра Львова, сейчас нужно быть опорой друг для друга, а не еще одной травмой.

Это тяжелые времена. Но если мы не будем держаться вместе, не будем поддерживать тех, кто защищал Украину, – то для чего тогда все это?

– подытожил он.

Напомним, недавно во львовском отделении одного из банков произошел инцидент: военнослужащего оскорбили из-за того, что его обслуживали вне очереди. Защитник недавно вернулся с фронта с тяжелым диагнозом – полная закупорка внутренней сонной артерии.