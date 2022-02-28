Во Львове воздушная тревога: немедленно в укрытие

28 февраля 2022 , 20:59
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Источник:

телеграм Андрея Садового

Во Львове вечером 28 февраля объявили воздушную тревогу. Всем советуют срочно пройти в укрытие.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый. 

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Что делать в случае объявления воздушной тревоги

  1. Включить приемник радиотрансляционной сети, телевизор, радиоприемник и внимательно прослушать поступившую информацию.
  2. По возможности предупредить соседей, живущих рядом.
  3. Быстро одеться и надеть детей.
  4. Закрыть окна, выключить все электрические приборы и нагревательные приборы, перекрыть квартирный газовый вентиль, потушить печи, выключить свет.
  5. Взять индивидуальные средства защиты, заранее подготовленный запас продуктов и воды, личные документы, карманный фонарь и кратчайшим путем направляться в ближайшее защитное сооружение.

Добавим, что ночь и утро во Львове были спокойны. Сирены воздушной опасности не выли.

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Автор: Альона Захарова