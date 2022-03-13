Во Львове впервые за время войны раздались взрывы

Ночью 13 марта во Львове раздались взрывы. Это произошло во время общеукраинской тревоги, которую объявили примерно в 03:30.

А примерно в 05:50, сообщает 24 канал, жители Львова услышали несколько взрывов. По разным данным, от 3 до 6.

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Жители Львова слышали взрывы

Пока нет достоверных подробностей, что именно стало целью врага в окрестностях Львова. Да и отмены тревоги не было – поэтому всем настоятельно рекомендуем оставаться в укрытиях!

Заметим, в минувший день, 12 марта, городской голова Андрей Садовый рассказывал, что во Львове был обнаружен ряд диверсионных групп. Впрочем, их планам удалось помешать.

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