Во Львове все работает, мы готовились к сложным временам, – Садовый о слаженной работе города

Во Львове пока не произошли никакие боевые действия, город принимает десятки тысяч беженцев. Пока удается избегать форс-мажорных ситуаций, все работает, как единый организм.

Как рассказал мэр Львова Андрей Садовый, город начал готовиться к возможному наплыву людей еще в прошлом году. Это позволило обеспечить эффективное функционирование Львова до приезда десятков тысяч беженцев.

Кстати 1 миллион долларов в день стоит жизнь людей, которые приехали во Львов, – Садовый

"Во Львове все функционирует"

Как отметил Андрей Садовый, подготовка к встрече беженцев помогла избежать коллапса.

Мы готовились, хотя много об этом не говорили. Мы сделали запасы медикаментов, закупили дизель-генераторы. Мы готовились к сложным временам. Поэтому сейчас во Львове все функционирует,

– заверил он.

Также мэр Львова ответил на вопрос, упадет ли ракета на Львов.

"Я не знаю. Никто этого не знает. Львов под защитой ЮНЕСКО, но мы видели, как Талибан в Афганистане уничтожал памятники архитектуры. Сегодня агрессор убивает мирных женщин и детей, поэтому можно ожидать всего. Но надо не бояться, а работать и хорошо выполнять свою работу", – добавил Андрей Садовый.

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