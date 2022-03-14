Як розповів мер Львова Андрій Садовий, місто почало готуватися до можливого напливу людей ще минулого року. Це дозволило забезпечити ефективне функціонування Львова по приїзду десятків тисяч біженців.

До речі 1 мільйон доларів на день коштує життя людей, які приїхали до Львова, – Садовий

"У Львові все функціонує"

Як зазначив Андрій Садовий, підготовка до зустрічі біженців допомогла уникнути колапсу.

Ми готувалися, хоча багато про це не говорили. Ми зробили запаси медикаментів, закупили дизель-генератори. Ми готувалися до складних часів. Тож зараз у Львові все функціонує,

– запевнив він.

Також мер Львова відповів на запитання, чи впаде ракета на Львів.

"Я не знаю. Ніхто цього не знає. Львів під захистом ЮНЕСКО, але ми бачили, як Талібан в Афганістані нищив пам'ятки архітектури. Сьогодні агресор вбиває мирних жінок та дітей, тому можна очікувати всього. Але треба не боятися, а працювати та добре виконувати свою роботу", – додав Андрій Садовий.

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